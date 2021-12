Da stazione orbitante cinese Tiangong lezioni sullo spazio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 DIC - La Cina trasmetterà al mondo in diretta streaming la prima lezione di astronautica e tecnologia spaziale dalla sua stazione orbitale Tiangong nei prossimi giorni, ha annunciato oggi la China Manned Space Agency (Cmsa).

Si tratta di 'Tiangong Class', un marchio di educazione scientifica sullo spazio, il primo del suo genere, con l'obiettivo di sfruttare appieno la base spaziale cinese.

Nella 'Tiangong Class', gli astronauti diventeranno 'insegnanti in orbita' e interagiranno con gli studenti, soprattutto con gli adolescenti.

La China Manned Space Agency ha specificato che visto il progresso della missione di volo spaziale con equipaggio, la 'Tiangong Class' introdurrà una serie di lezioni incentrate sulla costruzione della stazione spaziale cinese e sul suo funzionamento in orbita. (ANSA-XINHUA).