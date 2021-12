Cina: lo Universal Beijing Resort pianifica espansione

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - L'Universal Beijing Resort sta pianificando la sua seconda fase di costruzione, stando a quanto rivelato in una conferenza stampa odierna.

L'ampliamento prevede l'aggiunta di altri 2,2 chilometri quadrati di parco e la costruzione di altri cinque hotel.

Secondo i dati diffusi da Cui Shuqiang, funzionario del governo municipale, si stima che il numero annuale di visitatori dell'esistente resort, che si estende per 1,8 chilometri quadrati, raggiungerà i 10 milioni.

Il funzionario ha poi sottolineato che il parco ha contribuito all'aumento del turismo nelle zone circostanti del distretto di Tongzhou di Pechino, in cui si trovano sia il Beijing Municipal Administrative Center che il resort stesso.

L'Universal Beijing Resort ha avviato formalmente le sue proposte nel mese di settembre ed è diventato il quinto parco a tema Universal Studios del mondo, il terzo in Asia e il primo in Cina. (ANSA-XINHUA).