Cina: live streaming per promuovere il turismo invernale

(ANSA-XINHUA) - HARBIN, 02 DIC - Wang Qiushi, un'ex guida turistica, si è unita a numerosi live streamer nella provincia dell'Heilongjiang in Cina nord-orientale, in occasione dell'apertura di una popolare attrazione locale per il turismo invernale.

Davanti alle abitazioni coperte di neve a Xuexiang, che letteralmente significa 'città della neve' in cinese, i live streamer hanno parlato di cultura, folklore e storia locale.

"Benvenuti nella mia live chatroom. Vi mostrerò il divertimento di questo regno incantato", ha detto Wang ai suoi fan durante una sessione di live streaming sulla piattaforma cinese di short-video Douyin, la versione cinese di TikTok.

La città della neve, precedentemente conosciuta come Shuangfeng Forest Farm, il 26 novembre ha dato il via alla stagione turistica invernale che può durare fino a sette mesi, considerando che il cumulo medio di neve sul suolo raggiunge i 2 metri.

Poiché il turismo internazionale è stato colpito duramente dalla diffusione globale della pandemia del Covid-19, Wang ha dovuto cercare altre fonti di reddito. Il suo piano è di rimanere nella città della neve per più di un mese per cogliere le opportunità create dalla moda delle vacanze sulla neve.

(ANSA-XINHUA).