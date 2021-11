Cina:114 mln yuan per aiuti nei trasporti dopo maltempo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - La Cina ha stanziato 114 milioni di yuan (circa 17,9 milioni di dollari) per affrontare le emergenze dei trasporti a causa del grande freddo, del vento forte e della neve che hanno recentemente colpito vaste zone del Paese. Lo ha comunicato oggi il ministero dei Trasporti (Mdt).

I fondi di emergenza sono stati assegnati dal Mdt e dal ministero delle Finanze, come ha precisato il portavoce del Mdt Liu Pengfei nel corso di una conferenza stampa.

Il ministero dei Trasporti ha rafforzato il sostegno alle province colpite da ondate di freddo, tra cui Shanxi, Liaoning e Jilin, fornendo più di 100 tonnellate di attrezzature per lo sbrinamento e la rimozione della neve, ha dichiarato Liu.

Da novembre le ondate di freddo hanno colpito la maggior parte delle regioni della Cina, ha affermato il portavoce, aggiungendo che il Ministero ha introdotto una serie di misure per intensificare il sistema di monitoraggio e di avviso precoce, per emettere tempestivamente gli allerta meteo e fornire servizi di informazione sul traffico.

Secondo il Ministero, i maggiori sforzi garantiranno il trasporto regolare e ordinato delle materie prime per l'approvvigionamento energetico, tra cui carbone e gas naturale.

