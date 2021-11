Cina: nuovo piano sviluppo per settore software

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - La Cina ha reso noto oggi un piano di sviluppo per il settore del software e dei servizi informatici durante il periodo del 14esimo piano quinquennale (2021-2025).

Il ministero dell'Industria e dell'Informatica ha fatto sapere infatti che il Paese mira a sviluppare più di 1 milione di applicazioni industriali entro il 2025, e promuovere un vantaggio concorrenziale nel campo dei software per settori chiave come la finanza e l'edilizia.

Il piano esprime nel dettaglio anche le misure per sostenere le aziende del settore, con l'obiettivo di coltivare più di 100 aziende con ricavi operativi superiori a 10 miliardi di yuan (1,57 miliardi di dollari) entro il 2025.

Il Paese istituirà anche comunità open source con influenza internazionale e migliorerà il meccanismo dei prezzi dei software. (ANSA-XINHUA).