Cina: 5.000 mld di yuan (831 mld dlr) per l'istruzione

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 30 NOV - La spesa cinese per l'istruzione ammonta a 5.300 miliardi di yuan (831,3 miliardi di dollari) nel 2020, con un aumento del 5,69% rispetto all'anno precedente, come ha dichiarato oggi il Ministero dell'Istruzione.

La spesa fiscale per il settore è cresciuta del 7,15% su base annua, raggiungendo i 4.300 miliardi di yuan nel 2020, come ha affermato il ministero, sottolineando che l'importo era pari al 4,22% del Pil del Paese nell'anno in questione.

Con questo dato, la spesa fiscale cinese per l'istruzione rappresenta non meno del 4% del Pil da nove anni consecutivi.

