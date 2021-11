Cina: nello Shanxi aumenta la protezione di antichi villaggi

(ANSA-XINHUA) - TAIYUAN, 29 NOV - La provincia dello Shanxi della Cina settentrionale, ricca di reperti, emanerà una serie di norme per proteggere i propri antichi villaggi. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Le regole incoraggeranno la partecipazione della popolazione e del settore privato nella protezione congiunta dei circa 3.500 antichi siti culturali della provincia attraverso investimenti, creazione di fondazioni, donazioni, finanziamenti e forniture di assistenza tecnica.

Le norme stabiliscono che la ricostruzione, l'estensione e la ristrutturazione possono essere effettuate solo in linea con il piano di protezione generale del villaggio, mentre gli abitanti sono autorizzati a gestire servizi alberghieri e di ristorazione in linea con le regole pertinenti. Gli operatori commerciali che partecipano allo sviluppo turistico delle località sono tenuti a firmare contratti con i comitati di villaggio e parte dei loro ricavi saranno spesi per la protezione dei villaggi stessi.

Le regole entreranno in vigore da marzo del prossimo anno.

Lo Shanxi, uno dei luoghi di nascita della civiltà cinese e la culla della società agricola nel bacino del fiume Giallo, è sede dei villaggi tradizionali con il migliore stato di conservazione della Cina settentrionale. (ANSA-XINHUA).