Auto: Cina, inaugurato nuovo centro sviluppo Faw-Volkswagen

(ANSA-XINHUA) - CHANGCHUN, 29 NOV - Il nuovo centro di sviluppo tecnologico della Faw-Volkswagen Automotive Co. è stato inaugurato oggi a Changchun, capoluogo provinciale di Jilin nella Cina nord-orientale.

Con una superficie di oltre 70.000 metri quadrati, il New Development Center (Ndc) di Faw-Volkswagen punta a rafforzare l'innovazione e la capacità in termini di ricerca e sviluppo del gruppo, oltre che ad accelerare il ritmo della trasformazione elettrica e digitale dell'azienda, stando a quanto specificato dalla società stessa.

Il progetto Ndc con un investimento totale superiore a 1 miliardo di yuan (circa 155 milioni di dollari) consiste in centri sperimentali per il consumo energetico e per le emissioni di veicoli, per i sistemi di guida, per le componenti della carrozzeria dei mezzi, per la sicurezza in caso di collisione dei veicoli, oltre che per i sistemi di illuminazione intelligente. Il centro inoltre verrà utilizzato come officina per la produzione sperimentale e per testare veicoli a nuova energia.

Faw-Volkswagen è una joint venture formata da China Faw Group Co. e Volkswagen AG. Fondata nel 1991, la società vanta cinque basi di produzione in Cina e le sue vendite hanno superato i 20 milioni di unità dalla sua istituzione. (ANSA-XINHUA).