Cina: tornano unità cinofile a ispezionare porto di Shanghai

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 28 NOV - La dogana di Shanghai ha confermato la reintroduzione dei cani poliziotto per l'ispezione portuale a Shanghai dopo una sospensione durata quasi due anni a causa dell'epidemia di Covid-19.

Secondo la dogana, in totale sono stati reclutati 30 cani, tutti addestrati e che hanno superato un esame di qualificazione. Il loro compito sarà quello di fiutare prodotti di contrabbando, come animali e piante proibite, nascosti nel carico, nei bagagli e nella posta espressa.

La dogana ha precisato che agli animali sarà fornito supporto psicologico per aiutarli ad adattarsi al meglio al lavoro in prima linea nei vari porti.

I dati della dogana di Shanghai hanno mostrato che nel 2019 i cani poliziotto hanno scovato quasi 13.000 partite di contrabbando nella megalopoli. (ANSA-XINHUA).