In Cina oltre 1,28 mld dollari di donazioni benefiche online

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - Le organizzazioni di beneficienza cinesi hanno incassato oltre 8,2 miliardi di yuan (circa 1,28 miliardi di dollari) di donazioni online nel 2020, in aumento del 52% rispetto all'anno precedente, secondo un resoconto pubblicato oggi dalla China Charity Alliance.

Stando al documento, le donazioni sono state effettuate attraverso 20 piattaforme di beneficenza online. Le donazioni in contanti hanno totalizzato circa 147,4 miliardi di yuan, in aumento del 41,12% rispetto al 2019. Una quantità sostanziale di donazioni è stata compiuta per combattere il Covid-19 e la povertà.

Nella prima metà del 2020, oltre 39,6 miliardi di yuan in contanti e 1,09 miliardi di articoli ad uso antipandemico sono stati donati per combattere il virus. (ANSA-XINHUA).