Covid: la città di Pechino elimina l'ultima area a rischio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 NOV - L'ultima zona che era ancora a medio rischio per la trasmissione di Covid-19 a Pechino stata declassata a zona a basso rischio.

Il centro per la prevenzione e per il controllo delle epidemie della capitale ha reso noto tramite un annuncio che una comunità residenziale nel distretto di Haidian è stata declassata ad area a basso rischio, dal momento che per 14 giorni consecutivi nella zona non è stato riportato alcun nuovo caso.

A seguito del nuovo riassetto, l'intera Pechino si trova nella categoria a basso rischio per Covid-19.

La capitale ha inoltre rilevato 28 contatti di un caso confermato di Covid-19 segnalato ieri a Shanghai, ma i test dei campioni raccolti dalle zone frequentate dal soggetto positivo tra il 12 e il 15 novembre a Pechino sono tutti risultati negativi. (ANSA-XINHUA).