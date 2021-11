A Londra record depositi esteri cinesi in renminbi

(ANSA-XINHUA) - LONDRA, 26 NOV - A Londra i depositi di renminbi (Rmb) hanno raggiunto una cifra record e la valuta cinese diventa sempre più attraente per gli investitori internazionali; è quanto emerge da un nuovo rapporto, dal titolo 'London Rmb Business Quarterly', pubblicato ieri dalla City of London Corporation e dall'ufficio di rappresentanza europeo della People's Bank of China.

Il saldo totale dei depositi offshore in renminbi a Londra - dice il rapporto - è balzato a 88,5 miliardi di yuan (circa 13,8 miliardi di dollari) nel secondo trimestre del 2021, con un aumento del 23,27% rispetto a quello precedente e del 19,23% su base annua.

Il Regno Unito rimane il più grande hub di cambio estero in Rmb al mondo e il secondo più grande centro di pagamenti offshore in Rmb. Secondo il documento, nel giugno 2021 le transazioni in valuta estera Rmb offshore nel Regno Unito hanno rappresentato il 36,74%, in crescita di 3,8 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Nel rapporto si legge inoltre che le transazioni transfrontaliere in Rmb tra la Cina e il Regno Unito hanno mantenuto uno slancio crescente, raggiungendo quota 456,53 miliardi di yuan (circa 71,39 miliardi di dollari), in crescita del 79,11% su base annua.

La filiale londinese della China Construction Bank (Ccb) è diventata nel giugno 2014 la banca di compensazione per il Rmb nel Regno Unito. Alla fine di giugno di quest'anno, secondo il rapporto, il volume totale cumulativo di compensazione Rmb da giugno 2014 ha raggiunto 57.240 miliardi di yuan (circa 8.950 miliardi di dollari). (ANSA-XINHUA).