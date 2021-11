Covid: 5 contagi locali in Cina continentale e 22 importati

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 26 NOV - In Cina continentale sono stati segnalati due nuovi casi a trasmissione locale di Covid-19 nello Yunnan mentre oggi ne sono stati segnalati tre a Shanghai . Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Quest'ultima ha inoltre riferito di 22 nuovi casi importati in nove suddivisioni a livello provinciale, segnalando poi la presenza di un caso sospetto importato a Shanghai.

Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Wu Jinglei, direttore della Commissione sanitaria municipale di Shanghai, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi che i tre pazienti colpiti in città sono stati trasferiti al centro clinico di salute pubblica della città per ricevere i trattamenti e sono in condizioni stabili.

Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 24 novembre ha raggiunto quota 98.570, con 914 pazienti ancora in terapia, 8 dei quali in condizioni gravi.

Il numero complessivo dei dimessi dalle strutture ospedaliere a seguito di guarigione ammonta invece a 93.020 mentre sono 4.636 le persone che hanno perso la vita per conseguenze dovute al virus.

Ieri sono emersi inoltre 22 nuovi asintomatici, tutti importati.

In tutto, alla data di ieri, gli asintomatici sotto osservazione medica sono 494 di cui 368 importati. (XINHUA) (ANSA-XINHUA).