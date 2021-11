Cina: giro di vite sui prodotti estetici illegali

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 NOV - In Cina l'autorità di polizia stringe la vite sul commercio di i prodotti e i servizi medici estetici illegali e la relativa pubblicità ingannevole, fa sapere il ministero della Pubblica Sicurezza oggi.

L'ufficio investigativo del Ministero per i crimini connessi agli alimenti e ai farmaci ha affermato in una dichiarazione che vi è necessità di intensificare i controlli sui crimini relativi alla produzione e alla vendita di prodotti di medicina estetica, ai servizi non autorizzati e alla pubblicità ingannevole nelle industrie mediche di bellezza.

Le misure di repressione riguarderanno inoltre i crimini di frode in nome dei prestiti relativi al settore dell'estetica medica, si legge nella dichiarazione, che procede specificando come i collegamenti chiave di tali industrie, incluse le imprese di produzione, i fornitori di servizi e le piattaforme di live-streaming, sono tra gli obiettivi delle ispezioni e dei controlli nell'ambito della campagna.

La dichiarazione ha infine promesso una migliore coordinazione allo scopo di creare una sinergia con altri dipartimenti governativi, comprese le autorità per la regolamentazione del mercato e quelle sanitarie. (ANSA-XINHUA).