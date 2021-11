Cina, 900 mln dlr incassi per film patriottico Guerra Corea

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 NOV - Un film cinese dai toni patriottici che racconta un episodio chiave della Guerra di Corea visto dalla parte dei soldati cinesi, è diventato il dominatore assoluto dei box office realizzando oltre 890 milioni di dollari di incassi: un record assoluto in Cina. 'The Battle at Lake Changjin' ha superato i ricavi ai botteghini generati dal blockbuster d'azione nazionale del 2017 'Wolf Warrior 2'.

Giunto nelle sale poco prima della Festa Nazionale del 2021, 'The Battle at Lake Changjin' ha battuto oltre 30 record di incassi. Nella sola giornata del 3 ottobre, la pellicola ha guadagnato più di 472 milioni di yuan, stabilendo un nuovo record di vendite giornaliere al box office per la Festa Nazionale cinese.

Il film narra la storia dei soldati dell'Esercito Popolare dei Volontari cinesi che combatterono alle prese con temperature gelide in una campagna chiave al lago Changjin, noto anche come bacino di Chosin.

Secondo il China Movie Data Information Network, attualmente, le prime sei posizioni nella classifica dei film con maggiori guadagni di tutti i tempi al box office del Paese asiatico sono tutte occupate da titoli cinesi. Oltre al film di guerra e a 'Wolf Warrior 2', emergono infatti anche la commedia positivamente accolta 'Hi Mom', 'Ne Zha', ovvero il film d'animazione con il più alto incasso in Cina, e il blockbuster fantascientifico 'The Wandering Earth'. (ANSA-XINHUA).