Cina: un piano per sviluppo di qualità del commercio estero

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 24 NOV - Il Consiglio di Stato ha approvato l'attuazione di un piano per lo sviluppo di alta qualità del commercio estero durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025). Lo ha reso noto il ministero del Commercio.

Il piano, che sarà attuato dal Ministero e da altri dipartimenti, ha proposto i concetti chiave, i princìpi di base, gli obiettivi principali, i compiti fondamentali e le misure di sostegno per lo sviluppo di alta qualità del commercio estero durante il periodo.

Il documento ha evidenziato l'innovazione e la trasformazione della modalità di sviluppo nel commercio estero, così come la transizione a basse emissioni di carbonio, la trasformazione digitale, l'ulteriore apertura e un migliore controllo del rischio.

Il piano ha delineato 45 compiti chiave in 10 categorie, che comprendono la struttura del commercio di beni, l'innovazione nel mercato di servizi, nuove modalità di commercio estero, e un migliore sistema di controllo del rischio.

Il commercio estero cinese ha registrato una buona performance nei primi tre trimestri, con importazioni ed esportazioni totali che sono aumentate del 22,7% su base annua, fino a raggiungere 28.330 miliardi di yuan (circa 4.430 miliardi di dollari), battendo le aspettative del mercato e giocando un ruolo maggiore a favore della crescita. (ANSA-XINHUA).