Cina: in un villaggio rurale una casa stampata in 3D

(ANSA-XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 24 NOV - Una casa rurale nella provincia dell'Hebei in Cina settentrionale è diventata famosa di recente: non è stata costruita mattone dopo mattone, ma 'scansione dopo scansione' con enormi stampanti 3D.

Con soffitti a volta e muri esterni in cemento decorati con motivi a trama, la casa di Zhao Xiujuan nel villaggio di Wujiazhuang a Zhangjiakou, la città che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2022, copre una superficie di 106 metri quadrati e vanta tre camere da letto, una cucina e un bagno.

Quando Xu Weiguo, professore della School of Architecture della Tsinghua University, ha avuto l'idea di costruire una casa colonica stampata in 3D a Wujiazhuang, ha suscitato la preoccupazione degli abitanti del villaggio, che si chiedevano: "come si può stampare una casa così grande? Sarà abbastanza resistente?".

Nonostante lo scetticismo dei suoi compaesani, Zhao ha chiesto a Xu e al suo team di ricostruire la sua vecchia casa utilizzando la tecnologia di stampa 3D.

Nel cantiere, i bracci robotici per la stampa 3D hanno creato i materiali di calcestruzzo strato per strato destinati alla costruzione delle fondamenta e delle pareti. Dopo aver stampato il tetto separatamente, questo è stato posizionato sulle mura con una gru. La casa è stata costruita in due settimane.

L'avvio dei lavori ha portato al successo dell'operazione e ha dissolto qualsiasi preoccupazione. "C'erano solo due persone su ogni dispositivo: hanno premuto un pulsante e ne è uscita fuori una casa. È incredibile", ha detto un abitante del villaggio. (ANSA-XINHUA).