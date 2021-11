Pechino 2022: 271,8 km di corsie stradali dedicate

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 24 NOV - La Beijing Municipal Commission of Transport (Bmct) ha riferito ieri che le corsie di marcia per una lunghezza totale di 271,8 km sono state progettate per essere utilizzate esclusivamente dai partecipanti ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 nelle zone di competizione di Pechino e Yanqing.

Le corsie coprono le strade principali e le superstrade che collegano gli aeroporti e le sedi olimpiche, e devono essere contrassegnate dai cerchi del logo al punto di partenza e da linee tratteggiate arancioni e bianche lungo la strada.

I segnali stradali verranno apposti entro la fine di quest'anno e le corsie speciali non entreranno in funzione fino a quando non verrà emesso l'avviso di gestione del traffico prima dell'apertura dei Giochi, come ha spiegato Li Gongke, membro dello staff della Bmct. Li ha poi aggiunto: "ci vogliono circa 50 minuti in auto dalla zona di competizione di Pechino a Yanqing e circa un'ora e mezza da Yanqing a Zhangjiakou, altre due aree interessate dalle gare olimpiche".

In caso di neve abbondante o altre condizioni metereologiche estreme durante i giochi, più di 340 operatori saranno dispiegati per la rimozione del ghiaccio e della neve sulle strade intorno alle sedi olimpiche e sulle superstrade che collegano le zone di gara, ha concluso Li. (ANSA-XINHUA).