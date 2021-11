Cina: Tibet, apre centro terapia intensiva neonatale

(ANSA-XINHUA) - LHASA, 24 NOV - Un centro di terapia intensiva neonatale ha aperto al pubblico nella prefettura di Ngari, nella regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale.

Con un investimento totale di 5 milioni di yuan (circa 783.000 dollari), il centro istituito nel Ngari Prefecture People's Hospital è il primo del suo genere nella regione di confine.

"Dotato di attrezzature per la ventilazione ad alta frequenza oscillatoria, il centro sarà utilizzato per il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto, dell'emorragia polmonare e di altre insufficienze respiratorie refrattarie", ha spiegato Chen Chen, direttore dell'ospedale, "questa struttura può ridurre efficacemente il tasso di mortalità neonatale nella regione".

Il centro è il risultato degli sforzi congiunti di un programma di aiuto reciproco tra la provincia dello Shaanxi e il Tibet, e la Beijing United Charity Foundation.

Situata a un'altitudine media di più di 4.500 metri, la prefettura di Ngari è soggetta a condizioni ambientali ostili.

Le strutture mediche e sanitarie dell'area sono relativamente arretrate e le capacità di trattare i neonati gravemente malati sono limitate. (ANSA-XINHUA).