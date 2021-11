Cina: studi clinici di fase 3 per farmaco anti-Covid

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 23 NOV - Un farmaco antivirale cinese per il Covid-19, chiamato JS016, ha iniziato gli studi clinici di fase 3 oltreoceano, stando a quanto dichiarato oggi degli scienziati che lo hanno elaborato.

Il candidato farmaco brevettato è stato sviluppato dall'Istituto di Microbiologia della Chinese Academy of Sciences e dalla Shanghai Junshi Biosciences Co.

Nel giugno 2020, l'autorità cinese di regolamentazione dei farmaci ha concesso il permesso agli sviluppatori di effettuare test sull'uomo.

Secondo l'istituto, JS016 è il primo anticorpo monoclonale anti-Covid-19 al mondo in fase studio clinico su persone sane.

I ricercatori hanno completato gli studi globali multicentrici di fase 2 questo mese. I risultati degli studi di fase iniziale sostengono la sicurezza e l'efficacia di JS016, evidenziando che può abbassare la carica virale e ridurre il rischio di diventare un caso grave.

"Il farmaco è stato usato per il trattamento di emergenza in 15 Paesi, e sono oltre 500.000 le dosi inviate all'estero", ha dichiarato Yan Jinghua, ricercatore dell'Istituto di Microbiologia.

Il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese ha anche distribuito 3.000 dosi del farmaco per il trattamento dei pazienti Covid-19 sul territorio nazionale, ha aggiunto Yan.

(ANSA-XINHUA).