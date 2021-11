Cina migliorerà politiche di sostegno alle Pmi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 NOV - La Cina migliorerà ulteriormente le politiche di sostegno per aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a superare le difficoltà. Questo è quanto emerso da una circolare pubblicata dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato.

Nel documento si legge che le Pmi sono la forza principale alla base dello sviluppo economico e sociale nazionale, ma stanno affrontando l'aumento dei costi d'impresa e le difficoltà operative dovute alla crescita dei prezzi delle materie prime, agli alti costi di logistica, alle sporadiche ricomparse del Covid-19 e alle interruzioni di corrente in alcune aree, tra gli altri fattori.

La circolare ha delineato politiche di assistenza come l'aumento del sostegno finanziario, l'ulteriore riduzione di tasse e imposte, così come la fornitura di aiuti con strumenti di politica finanziaria in modo flessibile e preciso.

