Artista Opera di Pechino torna in vita con realtà virtuale

(XINHUA) - PECHINO, 21 NOV - Immersa nella melodia del Jinghu, uno strumento musicale usato nell'Opera di Pechino, una replica virtuale assistita dall'intelligenza artificiale del maestro dell'Opera di Pechino Mei Lanfang, artista cinese di fama mondiale morto nel 1961, ha fatto il suo ingresso in palcoscenico.

Le scene si sono svolte nel laboratorio per avatar virtuali del Beijing Institute of Technology (Bit). Nel 2020, la Central Academy of Drama (Cad) di Pechino e il Bit hanno lanciato insieme questo progetto di ricerca sul benessere sociale che mira a creare un 'artista digitale dell'Opera di Pechino' interattivo. "L'informatica e l'intelligenza artificiale sono state utilizzate per creare la versione digitale di Mei", ha dichiarato Weng Dongdong, ricercatore del Bit.

Il viso, la postura, il tono, l'abbigliamento, gli oggetti di scena e così via, tutti i dettagli che ruotano intorno a una persona nella vita reale devono essere digitalizzati e visualizzati prima di replicare il soggetto nel mondo virtuale. Tuttavia, non è mai facile digitalizzare i defunti perché non è più possibile raccogliere i loro dati tridimensionali.

"Abbiamo raccolto moltissime foto storiche di Mei e ci siamo rivolti ai professionisti Central Academy of Fine Arts di Pechino per creare una sua scultura basata sulle immagini. In seguito, l'abbiamo scansionata con uno scanner laser ad alta precisione per ottenere la struttura facciale digitale di Mei", ha spiegato Weng. (XINHUA).