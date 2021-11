La Cina lancia in orbita un nuovo satellite

(ANSA-XINHUA) - TAIYUAN, 20 NOV - Oggi la Cina ha mandato in orbita un nuovo satellite dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, situato nella provincia settentrionale di Shanxi.

Il modello Gaofen-11 03 è stato lanciato da un razzo Long March-4B alle 9:51 (ora di Pechino) ed è entrato con successo nell'orbita prevista.

Sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation, il satellite sarà utilizzato principalmente per le indagini sul territorio, la pianificazione urbanistica, la conferma dei diritti fondiari, la progettazione della rete stradale, la stima del rendimento delle colture, la prevenzione e il contenimento dei disastri.

Il lancio ha segnato la 397esima missione per i razzi vettore della serie Long March. (ANSA-XINHUA).