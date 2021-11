Cina: piano quinquennale per la protezione dei siti storici

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - Il governo cinese ha emesso un piano quinquennale per migliorare la protezione, la gestione e l'utilizzo dei principali siti storici del Paese.

Secondo l'Amministrazione Nazionale del Patrimonio Culturale, il piano progettato per il periodo dal 2021 al 2025 ha evidenziato la necessità di rafforzare lo studio archeologico dei principali siti storici.

Il governo promuoverà grandi progetti che esplorino le origini della civiltà cinese, sosterrà la formulazione di piani di lavori archeologici a medio e lungo termine per i siti chiave e costruirà una piattaforma nazionale per le informazioni e i dati di base sui relativi siti.

Entro il 2025, i reperti culturali e l'ambiente relativi ai principali siti storici del Paese dovrebbero essere salvaguardati. Secondo il piano, sono attesi importanti risultati nei campi della ricerca archeologica, della protezione, gestione, utilizzo, ricreazione educativa, innovazione dell'eredità, comunicazione e scambi.

I principali siti storici nel piano includono principalmente insediamenti, palazzi, tombe, altri paesaggi storici e culturali su larga scala con grande valore e influenza di vasta portata.

Riflettono per lo più varie fasi di sviluppo dell'antica storia cinese, come l'Antico Palazzo d'Estate, le rovine archeologiche della città di Liangzhu e il Grande Canale.

La Cina ha formato una struttura di conservazione che comprende 150 importanti siti storici, in seguito all'attuazione di tre piani quinquennali dal 2006. Dopo le valutazioni è stata resa pubblica una lista di 36 parchi archeologici nazionali.

