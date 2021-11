Cina: al via programma di reclutamento per neolaureati

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - Il ministero dell'Educazione cinese ha avviato oggi un programma di reclutamento della durata di un mese, allo scopo di aiutare gli oltre 10 milioni di nuovi laureati del Paese nel 2022 a trovare un lavoro.

Insieme a 12 importanti agenzie per l'impiego, il ministero organizzerà attività di reclutamento online e almeno 10 fiere nazionali del lavoro su larga scala per regioni, industrie e gruppi chiave.

Nel frattempo, i comitati di orientamento all'occupazione e i governi locali terranno più di 240 fiere del lavoro per fornire informazioni mirate su questo tema ai laureati delle relative specializzazioni.

In Cina dovrebbero essere 10,76 milioni i nuovi laureati nel 2022, con un aumento di 1,67 milioni rispetto alle cifre di quest'anno. (ANSA-XINHUA).