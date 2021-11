Pechino investe nel settore automobilistico in Ungheria

(ANSA-XINHUA) - BUDAPEST, 19 NOV - Un nuovo stabilimento per la produzione di ricambi di automobili è stato avviato a Miskolc, nel versante orientale dell'Ungheria, e sarà realizzato dal fornitore cinese di Chervon Auto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e del Commercio ungherese Peter Szijjarto che ieri ha preso parte alla cerimonia di posa della prima pietra.

L'investimento ammonta a 17,5 miliardi di fiorini ungheresi (54,5 milioni di dollari) ed è sostenuto dal governo nazionale con una sovvenzione di 5,3 miliardi di fiorini. Secondo Szijjarto l'iniziativa creerà 138 nuovi posti di lavoro in città e la produzione dovrebbe prendere il via nella seconda metà del prossimo anno.

"A Miskolc, Chervon Auto investe per la prima volta in un terreno edificabile fuori dalla Cina e qui produrrà ricambi in metallo per automobili, inizialmente con una capacità di due milioni di unità all'anno", ha detto il ministro. "La nostra cooperazione con la Cina ha portato benefici economici molto importanti al Paese", ha aggiunto.

Sempre ieri, Szijjarto ha preso parte al lancio di un altro investimento cinese: la consegna del nuovo stabilimento di produzione della S.E.G.A. Hungary Ltd. a Szirmabesenyo, nella periferia di Miskolc. (ANSA-XINHUA).