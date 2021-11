Cina: linee guida per migliorare assicurazione a pazienti gravi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 NOV - L'Ufficio Generale del Consiglio di Stato ha pubblicato le linee guida necessarie a migliorare l'assicurazione medica e i sistemi di assistenza, al fine di alleviare il carico finanziario dei pazienti affetti da gravi malattie.

Tali pazienti saranno inclusi in una rete previdenziale offerta dal sistema di assicurazione medica di base, dove saranno previsti piani sanitari speciali per malattie gravi e un sistema di assistenza medica, secondo le linee guida. Il documento definisce le funzioni di ogni componente della rete previdenziale e richiede la cooperazione tra le varie parti nel fornire l'assicurazione.

Nello specificare l'ammissibilità dei candidati all'assistenza medica, il documento include coloro che cadono nella povertà a causa di gravi malattie e si impegna a garantire l'equa accessibilità del sistema.

Il documento incoraggia anche la partecipazione del settore privato in forme di beneficenza. (ANSA-XINHUA).