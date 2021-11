Cina: gettito fiscale +14,5% nei primi 10 mesi del 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 NOV - Il gettito fiscale della Cina ha registrato un aumento su base annua del 14,5% nei primi 10 mesi dell'anno, secondo i dati del ministero delle Finanze pubblicati oggi.

Le entrate fiscali del Paese sono state pari a 18.150 miliardi di yuan (circa 2.800 miliardi di dollari) durante il periodo, mentre Il gettito dovuto alle tasse è arrivato invece a 15.650 miliardi di yuan nel periodo gennaio-ottobre, con un aumento del 15,9% su base annua.

Le entrate dall'imposta sul valore aggiunto, la più grande fonte di entrate fiscali del Paese, sono aumentate del 15,1% rispetto all'anno precedente, arrivando a 5.540 miliardi di yuan.

Il governo centrale e i governi locali hanno raccolto 8.470 miliardi e 9.690 miliardi di yuan di entrate fiscali, in aumento rispettivamente del 15% e del 14,1%. I dati di oggi hanno anche mostrato che la spesa fiscale della Cina è aumentata del 2,4% su base annua fino a raggiungere 19.400 miliardi di yuan nei primi 10 mesi.

La spesa fiscale per l'istruzione è aumentata del 4,8% su base annua, mentre la spesa per la salute e l'assistenza medica è cresciuta del 2,3%, ha concluso il ministero. (ANSA-XINHUA).