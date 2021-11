Cina: a Macao eventi culturali cinesi e portoghesi

(ANSA-XINHUA) - MACAO, 19 NOV - Rassegna di film, esposizioni artistiche e spettacoli. Sono alcuni degli eventi culturali della Cina e dei Paesi di lingua portoghese organizzati dalla Regione amministrativa speciale cinese di Macao per novembre e dicembre.

L'evento dal titolo 'Encounter in Macao -- Arts and Cultural Festival between China and Portuguese-speaking Countries', alla sua terza edizione, presenta al pubblico film realizzati in Cina e nei Paesi di lingua portoghese con la tematica delle specialità alimentari a fare da sfondo, fa sapere il Cultural Affairs Bureau della Ras di Macao che ne è l'organizzatore.

Le mostre d'arte espongono le opere di 10 artisti provenienti dalla Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area e di 17 artisti di Paesi e regioni di lingua portoghese con dipinti, fotografie e sculture, mostrando le prospettive di frontiera dell'arte contemporanea sia in Cina che in nazioni quali il Portogallo, il Brasile e l'Angola. Inoltre, un totale di sei compagnie di artisti di Macao si è esibito in canti e danze tradizionali tipiche di Portogallo, Brasile e altri Paesi e regioni di lingua portoghese presso le comunità locali della Regione amministrativa speciale. (ANSA-XINHUA).