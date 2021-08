Vaccini: Cambogia somministra cinese Sinovac a adolescenti

(ANSA-XINHUA) - PHNOM PENH, 01 AGO - La Cambogia ha lanciato oggi una campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni, utilizzando il farmaco cinese Sinovac.

Il Primo ministro cambogiano Samdech Techo Hun Sen e altri leader di alto livello hanno accompagnato i propri nipoti a farsi vaccinare nel sito vaccinale presso il Palazzo della Pace nella capitale Phnom Penh.

In una conferenza stampa all'evento inaugurale, Hun Sen ha affermato che la nazione del sud-est asiatico ha circa 2 milioni di adolescenti e ha invitato tutti i genitori e i tutori legali ad accompagnare i propri figli a farsi vaccinare: "La somministrazione ai bambini è un altro passo importante per raggiungere l'immunità di gregge. La pandemia ha compromesso gravemente lo sviluppo delle risorse umane e in quasi tutti i Paesi sono state chiuse le scuole", ha aggiunto sostenendo che i vaccini spianeranno la strada alla riapertura delle scuole.

