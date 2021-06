Oms, la malaria ufficialmente debellata in Cina

(ANSA-XINHUA) - GINEVRA, 30 GIU - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato oggi una certificazione ufficiale alla Cina nella quale si attesta che il Paese è libero dalla malaria, dopo 70 anni di lotte contro la malattia.

Da 30 milioni di casi di malaria negli anni '40, negli ultimi decenni la Cina ha ridotto quel numero fino ad arrivare a zero casi negli ultimi quattro anni, ha fatto sapere l'OMS. , il cui direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato: "oggi ci congratuliamo con il popolo cinese per aver liberato il Paese dalla malaria".

"Il successo della Cina - ha detto il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus - è stato raggiunto con fatica ed è arrivato solo dopo decenni di azioni mirate e sostenute". Gli sforzi del Paese asiatico per combattere la malaria hanno avuto inizio negli anni '50, quando la malattia era dilagante nel versante meridionale, in prossimità di altre zone a rischio del sud-est asiatico.

ll '523 Project' - un programma di ricerca lanciato nel 1967 - ha permesso al premio Nobel cinese Tu Youyou di scoprire l'artemisinina, uno dei farmaci antimalarici più efficaci oggi, secondo l'OMS.

Negli anni '90 Pechino aveva già ridotto da 117.000 a 5.000 i casi all'anno, fornendo formazione del personale, attrezzature di laboratorio, farmaci antimalarici e nuovi metodi per controllare la propagazione delle zanzare. Negli ultimi quattro anni non è stato segnalato alcun caso, garantendo alla Cina il titolo di 'malaria-free' assegnato dall'OMS. (ANSA-XINHUA).