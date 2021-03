Cina lancerà satellite per monitorare CO2 con sistema LiDAR

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, MAR 3 - La Cina ha in programma di lanciare un nuovo satellite dotato di un sistema LiDAR (Light Detection and Ranging) per monitorare il livello di CO2 nell'atmosfera. L'annuncio arriva dal meteorologo Zhang Xingying, ricercatore esperto del National Satellite Meteorological Center cinese nel corso di un'intervista concessa a Xinhua.

Si tratta, ha rivelato Zhang, del primo satellite al mondo a rilevare attivamente la CO2 attraverso la tecnologia LiDAR e sarà pronto per il lancio a luglio.

Dal 2016, ha ricordato il ricercatore, la Cina ha già messo in orbita tre satelliti per il monitoraggio e lo studio della CO2, tutti dotati di tecnologia di telerilevamento ottico passivo.

"La messa in orbita dei satelliti andrà a vantaggio non solo della Cina ma del mondo intero in quanto fornirà supporto tecnologico per la tutela del nostro pianeta natale", ha sottolineato Zhang.

Una costellazione di satelliti meteorologici per il monitoraggio della CO2 dovrebbe essere costruita durante il 14/mo Piano quinquennale cinese (2021-2025) nel quadro degli sforzi profusi da Pechino per raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e conseguire la cosiddetta "carbon neutrality" entro il 2060. (ANSA-XINHUA).