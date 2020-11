Sette ristoranti cinesi in Italia in Guida Michelin

(ANSA-XINHUA) - ROMA, 26 NOV - Sette ristoranti cinesi sono stati consigliati come "degni di nota" dalla nuova edizione della Guida Michelin Italia.

La 21/a edizione della Guida ha incoronato tre nuovi ristoranti italiani con due stelle e altri 26 con una stella.

Resta a 11 il numero di quelli con tre stelle. L'Italia ora vanta 403 ristoranti con almeno una stella Michelin, il numero più alto mai registrato nel Paese, posizionandosi dietro solo a Francia e Giappone.

I ristoranti cinesi in Italia, che pur non avendo ottenuto alcuna stella sono stati consigliati nella nuova guida sono Ba, Bon Wei, Dim Sum, Gong e Mu Dimsum a Milano, più Green T. a Roma e Kanton Restaurant a Capriate San Gervasio, vicino Bergamo, nell'Italia settentrionale. (ANSA-XINHUA).