Cina: scoperto un cembalo in bronzo di 3000 anni fa

(ANSA-XINHUA) - CHANGSHA, 19 OTT - Un grande cembalo in bronzo risalente alla fine della dinastia Shang (circa 1600 a.C.-1046 a.C.) è stato portato alla luce nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale. Lo hanno riferito le autorità locali per i reperti culturali.

L'antico strumento a percussione, 52 centimetri di altezza e 33 chilogrammi di peso, è stato ritrovato l'8 ottobre da operai in un cantiere edile nella località di Changle, nella città di Miluo. La sua superficie è parzialmente corrosa ma la forma è rimasta intatta.

"Il cembalo è ben conservato, con incisioni di animali in evidenza sul corpo dello strumento e nuvole decorative e una serie di fulmini intorno all'impugnatura", ha detto Gao Zhixi, membro del comitato nazionale della Cina per l'identificazione dei reperti culturali e ricercatore presso lo Hunan Museum.

Gli esperti di reperti culturali ritengono il cembalo di bronzo sia stato usato per attività rituali per adorare divinità naturali alla fine della dinastia Shang.

La città di Miluo si trova lungo il famoso fiume omonimo, in cui Qu Yuan, noto poeta e ministro dello Stato di Chu durante il periodo degli Stati Combattenti (475 a.C.-221 a.C.), si gettò suicidandosi dopo essere stato accusato di tradimento per aver dato con buone intenzioni consigli al re ed essere stato esiliato.

Zhao Pan, a capo del dipartimento dei reperti culturali di Miluo, ha spiegato che la scoperta è di grande valore per lo studio delle attività umane nel bacino del fiume Miluo durante la dinastia Shang e la successiva dinastia Zhou (1046 a.C.-256 a.C.).

Zhao ha aggiunto che il dipartimento inviterà esperti a restaurare il cembalo, eseguire scavi di recupero in loco e rintracciare la fonte, e a indagare ulteriormente sui reperti storici nelle aree circostanti. (ANSA-XINHUA).