Coronavirus: Cina, nell'Hubei ridotti i prezzi dei test

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 29 APR - L'Hubei, la provincia cinese più colpita dal coronavirus, ha abbassato il prezzo massimo per i test sull'acido nucleico, considerando che lo sviluppo della capacità di produzione ha contribuito ad abbassare i costi per i test di analisi contro l'epidemia. Secondo l'Amministrazione sanitaria della provincia, il limite massimo per il tampone è stato ridotto a 180 yuan (25,4 dollari) per volta, in calo di 80 yuan rispetto al costo di fine marzo.

Il limite massimo di prezzo per i di test sierologici sugli IgM e IgG, due anticorpi specifici del COVID-19, è stato abbassato di 40 yuan a 50 yuan per ogni prestazione. Lo annuncia una circolare emessa congiuntamente dall'amministrazione e dalla commissione sanitaria provinciale. Come richiesto dalle autorità provinciali, è stato formato un gruppo di lavoro per l'acquisto collettivo di nuovi kit di test per il coronavirus per garantire che i prezzi di questi kit tornino a livelli ragionevoli e che le spese mediche della popolazione siano ridotte. (ANSA-XINHUA).