Jack Ma e Alibaba, oltre 100 mln mascherine all'Oms

(ANSA-XINHUA) - HANGZHOU, 21 APR - La Fondazione Jack Ma e la Fondazione Alibaba doneranno un carico di forniture mediche all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Lo ha annunciato oggi Jack Ma, fondatore del Gruppo Alibaba.

La donazione comprende 100 milioni di mascherine chirurgiche, 1 milione di mascherine N95 e 1 milione di kit di test per il nuovo coronavirus. Il carico sarà distribuito dall'Oms a vari Paesi in tutto il mondo sulla base delle valutazioni urgenti dell'organizzazione. Questo dono è soltanto l'ultimo degli sforzi delle due fondazioni per sostenere la lotta globale contro la pandemia di COVID-19.

Da febbraio, le due istituzioni benefiche hanno spedito vari tipi di forniture sanitarie in oltre 150 Paesi in Africa, Asia, Europa, Medio Oriente, Nord e Sud America.

"E' una lotta che il mondo intero deve affrontare insieme", ha scritto Jack Ma in un post su un microblog. "Per superare tutte le sfide, dobbiamo agire in modo sempre più rapido, cooperativo e con maggiore fiducia". (ANSA-XINHUA)