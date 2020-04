Coronavirus: a Wuhan riprendono matrimoni, ma semplificati

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 11 APR - Fuori dalla porta di vetro chiusa della sala di registrazione del matrimonio, gli sposi Zuo Wei e Hu Jinpeng posaNo per una foto, dopo una cerimonia molto semplificata. In tempi normali la registrazione del matrimonio a Wuhan culminava con una cerimonia, dove gli sposi ricevono il certificato, pronunciavano il voto matrimoniale e sorridevano per le foto. Questo rituale, tuttavia, è stato sospeso in quanto la città invita a continuare a vigilare contro la nuova epidemia di coronavirus. "Ci rammarichiamo per la perdita di senso della cerimonia, ma per certi versi ha anche reso speciale il nostro matrimonio", afferma la coppia, che ha utilizzato lo smartphone per ogni passo della registrazione presso l'ufficio per i matrimoni del distretto di Wuchang. Gli uffici di registrazione del matrimonio di Wuhan hanno ripreso ad operare il 3 aprile e hanno iniziato a ricevere il primo gruppo di sposi questa settimana poiché, in base a una nuova policy, i richiedenti devono effettuare una prenotazione con due giorni lavorativi di anticipo e prenotare diverse fasce orarie per evitare code e affollamenti. Ieri, gli sposi hanno continuato a presentarsi all'ufficio di Wuchang. Prima di entrare, sono stati obbligati a presentare i codici sanitari, hanno ricevuto guanti usa e getta, si sono sottoposti al controllo della temperatura con un dispositivo di riconoscimento facciale e hanno fatto disinfettare le scarpe.

Successivamente sono stati guidati davanti a una delle due finestre aperte per una registrazione di 15 minuti. Per completare i controlli d'identità, hanno abbassato le maschere solo per alcuni secondi. Limitatamente alla regola della prenotazione, il 9 aprile l'ufficio ha ricevuto 20 coppie che volevano sposarsi, il numero più alto dalla sua riapertura. La cifra è diminuita da diverse centinaia di coppie pronte a sposarsi prima dell'epidemia, ma il personale ha dichiarato che i loro telefoni "continuano a squillare" con le richieste di informazioni sul registro dei matrimoni. Ogni giorno una o due coppie si recano invece all'ufficio per chiedere il divorzio.

(ANSA-XINNHUA).