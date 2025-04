La giunta militare annuncia una tregua temporanea in Myanmar

La giunta militare annuncia un cessate il fuoco temporaneo in Myanmar dopo il terremoto.

La giunta del Myanmar ha annunciato un cessate il fuoco temporaneo nella lotta contro i gruppi ribelli nel Paese alle prese con le conseguenze di un devastante terremoto. La giunta ha affermato in una nota che il cessate il fuoco sarà in vigore da oggi e fino al 22 aprile "con l'obiettivo di accelerare gli sforzi di soccorso e ricostruzione e di mantenere la pace e la stabilità" dopo il sisma di venerdì scorso nel quale sono rimaste uccise quasi 3.000 persone. Il leader della giunta, Min Aung Hlaing, parteciperà comunque al vertice regionale di domani a Bangkok.

L'esercito del Myanmar ha aperto il fuoco contro un convoglio che stava portando aiuti nelle zone colpite dal terremoto martedì notte. Lo scrive la Bbc citando l'Esercito di liberazione nazionale Ta'ang, un gruppo ribelle armato, secondo cui le truppe militari hanno sparato contro un convoglio di nove veicoli utilizzando mitragliatrici pesanti mentre attraversava la cittadina di Naung Cho, nello stato settentrionale di Shan, diretto a Mandalay. Il gruppo ribelle ha affermato che il convoglio aveva informato la giunta del suo percorso ma l'esercito ha affermato di non essere stato informato sostenendo che nessuno è rimasto ferito.



Nuovi aiuti Ue a Myanmar: 'Le parti rispettino il diritto umanitario'

"In seguito al tragico terremoto in Myanmar qualche giorno fa, stiamo organizzando un nuovo ponte aereo umanitario per consegnare aiuti salvavita. Oggi parte da Copenaghen con 18 tonnellate di rifornimenti Ue. Prevede assistenza all'infanzia, aiuti, forniture sanitarie e igieniche, fornite all'Unicef ;;e ad altri partner umanitari dell'Ue.

"Stiamo anche inviando 12 esperti dai paesi dell'Ue" con il "meccanismo di protezione civile a Bangkok e Kuala Lumpur per operazioni di soccorso. Questo si aggiunge ai 3 milioni di euro di aiuti di emergenza iniziali e alle nostre mappe satellitari Copernicus che abbiamo già fornito. Garantire l'accesso agli operatori umanitari è fondamentale. Quindi invitiamo tutte le parti in conflitto, a rispettare il diritto internazionale umanitario". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa.

Il bilancio delle vittime sale a 2.886

Il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar è salito a 2.886, mentre i feriti sono 4.639. Lo sostiene l'agenzia Xinhua citando il gruppo di informazione del Consiglio amministrativo statale del Myanmar. Altre 373 persone risultano disperse.

Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie di un hotel, cinque giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese asiatico uccidendo più di 2.700 persone, rendono noto le autorità locali.

Il 26enne è stato salvato da una squadra congiunta di soccorritori del Myanmar e della Turchia dalle rovine dell'edificio nella capitale Naypyidaw, hanno detto i vigili del fuoco e la giunta al potere.

