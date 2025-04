La Cina lancia nuove manovre militari nello Stretto di Taiwan

L'esercito cinese ha annunciato manovre militari oggi in acque sensibili vicino a Taiwan, un giorno dopo che Pechino ha lanciato esercitazioni intorno all'isola autonoma.

Le manovre nella cruciale via d'acqua dello Stretto di Taiwan mirano a "testare le capacità delle truppe" in aree come "blocco e controllo e attacchi di precisione su obiettivi chiave", ha affermato in un comunicato Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale dell'esercito di Pechino.

Gli Stati Uniti sostengono la "pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e si oppongono a cambiamenti unilaterali dello status quo, incluso quelli tramite la forza e la coercizione".

Lo ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato americano sottolineando che "le attività militari aggressive e la retorica della Cina nei confronti di Taiwan servono solo a esacerbare le tensioni e a mettere a rischio la sicurezza della regione e la prosperità mondiale. Di fronte alle tattiche intimidatorie e al comportamento destabilizzante della Cina, l'impegno degli Usa nei confronti dei nostri alleati e partner, compreso Taiwan, continua".



