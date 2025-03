Giappone: famiglia imperiale pronta al debutto su YouTube

Dopo l'introduzione del profilo Instagram, l'Agenzia della casa reale giapponese è pronta a lanciare il proprio canale ufficiale su YouTube in cui verranno documentate le attività dell'imperatore Naruhito e della consorte Masako, e di altri membri della famiglia imperiale. A partire dal primo aprile il canale YouTube verrà utilizzato dall'agenzia nell'ambito degli sforzi di riunire un maggior numero di sostenitori della coppia reale - insieme all'account Instagram - che ha raccolto circa 1,9 milioni di follower dal suo lancio lo scorso aprile. Tra i video che verranno condivisi, si legge nella nota, ci saranno la conferenza stampa per il compleanno dell'imperatore e quelli relativi agli impegni ufficiali della coppia imperiale già pubblicati su Instagram.

"Speriamo di raggiungere più persone aumentando le piattaforme di condivisione delle informazioni", ha dichiarato l'agenzia. Lo spazio per i commenti dei video sulla piattaforma YouTube, tuttavia, non sarà accessibile, spiega l'agenzia, in quanto le "varie opinioni e pensieri" saranno accolti sul sito web ufficiale, che ha visto un importante rinnovamento a livello di design lo scorso mese. A partire dal 2023 la casa reale giapponese ha istituito un collegamento ufficiale per le relazioni pubbliche cercando di condividere in modo inclusivo le informazioni sulla coppia imperiale, dopo le numerose critiche e reazioni online alla gestione del fidanzamento dell'ex principessa Mako, nipote dell'imperatore Naruhito, e al matrimonio nel 2021 con il suo ex compagno di università, Kei Komuro, non di sangue blu. L'ex principessa, che ha rinunciato al titolo e all'appannaggio reale per sposare un borghese, si è trasferita successivamente a New York, e ha cominciato a lavorare al Metropolitan Museum of Art.



