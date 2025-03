Sisma in Myanmar, danni alle case e feriti anche in Cina

Il potente terremoto che nel pomeriggio ha colpito la Birmania ha causato danni alle case e feriti anche in Cina, nella provincia di confine dello Yunnan, mentre sono ancora in corso gli accertamenti e le verifiche da parte delle autorità. Secondo i media statali, forti scosse anche di assestamento sono state avvertite in molti luoghi della provincia, con l'epicentro del sisma in territorio birmano a 300 chilometri circa dal punto di confine più vicino alla Cina, soprattutto a Dehong, Xishuangbanna, Kunming, Lijiang, Baoshan, Dali e in altre aree.

Le scosse, secondo la Cctv, sono state avvertite anche in alcune parti del Guizhou e del Guangxi. L'ufficio di gestione delle emergenze della città di Ruili (Yunnan) ha riferito che il terremoto ha causato danni alle case e almeno due feriti ricoverati in ospedale. Le autorità locali hanno mobilitato squadre di soccorso e sono attualmente in corso gli sforzi di soccorso e risposta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA