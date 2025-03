Erutta un vulcano a Bali, cancellati i voli in partenza

Almeno sette voli internazionali dall'isola turistica indonesiana di Bali sono stati cancellati dopo che un vulcano nella parte orientale dell'arcipelago è entrato in eruzione, emettendo cenere scura fino a 8 km di altezza. Lo ha reso noto un funzionario dell'aeroporto, secondo qunato riporta la Bbc.

Il monte Lewotobi Laki-Laki, un vulcano a due cime alto 1.703 metri sull'isola di Flores, è entrato in eruzione nella tarda serata di giovedì per 11 minuti e nove secondi, hanno affermato le autorità, portando lo stato di allerta del vulcano al livello più alto.

"Sette voli internazionali sono stati cancellati, sei dei quali diretti in Australia e uno a Kuala Lumpur", ha affermato in una nota il portavoce dell'aeroporto internazionale Ngurah Rai di Bali, Andadina Dyah.



