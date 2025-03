Wsj, i talebani rilasciano americano Glezmann dopo 2 anni

I talebani hanno rilasciato l'americano George Glezmann, ponendo fine alla sua detenzione durata due anni e dando al presidente Trump una vittoria diplomatica che potrebbe rimodellare le relazioni degli Stati Uniti con l'Afghanistan. Lo scrive il Wall Street Journal. I talebani, secondo due dirigenti Usa, hanno accettato di rimandare Glezmann negli Stati Uniti in cambio di migliori relazioni con Washington, rinunciando alla precedente richiesta che l'America consegnasse i membri talebani imprigionati.

Oggi il ministro degli Esteri talebano Amir Khan Muttaqi ha incontrato a Kabul alcuni funzionari Usa, tra cui l'inviato Adam Boehler.

Su X, il ministro degli Esteri afghano, George Glezmann, afferma che il rilascio di Glezmann è un segno della sua volontà di impegnarsi con la comunità internazionale, e "in particolare con gli Stati Uniti". E' stato "un gesto di buona volontà, che riflette la volontà dell'Afghanistan di impegnarsi realmente (nel dialogo) con tutte le parti, in particolare con gli Stati Uniti d'America, sulla base del rispetto e degli interessi reciproci", scrive.



