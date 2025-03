Tokyo commemora il 30/o anniversario dell'attacco con gas sarin

Tokyo si ferma per commemorare il 30/o anniversario dall'attacco con gas nervino sarin, orchestrato dalla setta Aum Shinrikyo nella metropolitana della capitale, e considerato uno dei peggiori episodi legati al terrorismo nella storia del dopoguerra del Paese.

Il 20 marzo 1995 una sostanza altamente tossica venne lanciata all'interno dei treni su tre linee della metropolitana, all'ora di punta del mattino, provocando quattordici vittime, con circa 6.300 persone che rimasero ferite.

Dalle 8 del mattino, all'incirca l'orario in cui si verificò l'attentato, presso la stazione della metropolitana di Kasumigaseki, è stato allestito uno speciale cerimoniale per consentire la disposizione di offerte di fiori sulla scena di uno degli attacchi.

Tredici membri della leadership dell'ex setta, tra cui il leader Shoko Asahara, il cui vero nome era Chizuo Matsumoto, sono stati condannati a morte per l'attacco di 30 anni fa con il gas sarin e numerosi altri crimini, tra cui un altro incidente simile un anno prima nella prefettura di Nagano, e sono stati giustiziati nel 2018.



