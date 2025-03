Bill Gates in India, incontri con ministri e governatori

Bill Gates ha incontrato oggi a Delhi il ministro alla Salute J P Nadda al quale ha riconfemato la collaborazione tra la fondazione Bill & Melinda Gates e il governo indiano. In un post su X, Nadda ha evidenziato i progresso ottenuti dall'India nei campi della salute materna, della vaccinazione e dell'igiene grazie al sostegno ricevuto dalla Fondazione del filantropo.

Prima del ministro della Salute, Gates aveva incontrato due giorni fa quello all'Agricoltura, discutendo con lui i temi della sicurezza alimentare, e dell'uso dell'Intelligenza Artificiale per incentivare lo sviluppo rurale. Sempre oggi, dopo una visita al Parlamento di Delhi, il fondatore di Microsoft ha incontrato il governatore (Chief Minister) dello stato dell'Andhra Pradesh N Chandrababu Naidu con il quale ha discusso possibili utilizzi dell'Intelligenza Artificiale per migliorare i servizi nei settori della salute, istruzione, agricoltura, e per creare occupazione. Anche Naidu in un post su X ha elogiato il ruolo di Gates per la realizzazione di un programma di welfare a lungo termine per la popolazione dell'Andhra Pradesh.



