Un'altra bambina di otto anni violentata in Bangladesh

Un'altra bambina di otto anni è stata violentata in Bangladesh, dopo quella morta pochi giorni fa a seguito di uno stupro e che aveva sollevato agguerrite proteste di piazza. Lo ha riferito il capo della polizia di Nilphamari Sadar, la città in cui si è verificato il fatto, all'agenzia nazionale Unb, che ha aggiunto di avere arrestato un vicino di casa.

Come nel caso precedente, avvenuto a Magura, è stata la gente del posto a consegnare il sospettato alla polizia. La vittima della violenza è stata ricoverata nel locale ospedale per le cure.

Abdur Rahim, medico del Nilphamari Modern Sadar Hospital, ha detto che la bambina è stata ricoverata nel reparto di ginecologia a tarda notte e che i controlli sono stati completati oggi.

A quanto si è appreso, la bimba vive con lo zio materno e va regolarmente alla scuola locale. Il vicino, Abu Bakkar, l'avrebbe attirata a casa sua e violentata, minacciandola di ritorsioni se avesse raccontato quanto era successo. Quella notte, però, la bambina ha accusato forti dolori e ha raccontato alla nonna cosa era successo.



