Bambina muore dopo uno stupro, esplode la rabbia in Bangladesh

La morte di una bambina di 8 anni a seguito di un feroce stupro per il quale sono indagati alcuni parenti ha suscitato rabbia e sgomento in Bangladesh, con proteste di piazza in cui decine di migliaia di persone hanno chiesto una revisione delle norme sulla violenza sessuale. Lo riportano i quotidiani locali e alcune testate internazionali, tra cui la Bbc.

La bambina è stata violentata mentre era in visita a casa della sorella maggiore nella città di Magura nella notte tra il 5 marzo e il 6 marzo, secondo la denuncia presentata dalla madre. Sarebbe stata sottratta dal letto della sorella mentre dormiva, e ritrovata dopo molte ore in gravissime condizioni. E' morta ieri all'ospedale militare di Dacca dopo alcuni giorni di agonia e tre arresti cardiaci. La polizia ha arrestato il marito diciottenne della sorella maggiore, insieme ai genitori e al fratello. Sono in custodia cautelare in attesa del processo che avverrà a breve per direttissima.

Ieri sera, dopo aver appreso la notizia della morte della bambina, una folla inferocita si è riversata verso la casa dove si suppone sia avvenuto il fatto e le hanno dato fuoco. E' stato poi chiesto di costruire al suo posto un rifugio per donne maltrattate ma soprattutto viene chiesto al governo di accelerare la giustizia per le vittime di stupro e di riformare le leggi relative alla sicurezza di donne e bambini.

I manifestanti hanno anche chiesto maggiore chiarezza sulle definizioni legali di ciò che costituisce stupro in Bangladesh, che affermano essere attualmente ambigue. Le proteste si stanno estendendo a macchia d'olio e manifestazioni si sono svolte anche nella capitale Dacca.

Lo stupro di minori è punibile con la morte in Bangladesh, secondo una legge approvata nel 2020 a seguito di una serie di casi di violenza sessuale di alto profilo, tra cui una brutale aggressione di gruppo su una donna di 37 anni, filmata e diffusa sui social media. Meno di una settimana dopo lo stupro della bambina a Magura, sono emersi resoconti sui media di almeno tre stupri di bambini più o meno della stessa età in diverse parti del Bangladesh. In alcuni casi gli accusati erano vicini di casa della vittima, mentre altri erano parenti stretti.

Secondo le statistiche del Law and Arbitration Center, negli ultimi otto anni in Bangladesh sono stati denunciati 3.438 casi di stupro su minori ma le vittime di stupro sarebbero molte di più. Almeno 539 di loro hanno meno di sei anni e 933 hanno un'età compresa tra i sette e i dodici anni. La ricerca ha dimostrato che, nella maggior parte dei casi, i bambini vengono abusati sessualmente o stuprati da persone che conoscono.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA