In Pakistan uccisi altri 50 ostaggi sul treno

L'Esercito di liberazione del Baluchistan (Bla) ha dichiarato oggi di aver giustiziato altre 50 delle persone tenute in ostaggio dopo il dirottamento di un treno in Pakistan, portando il numero totale di persone uccise nell'episodio a più di 100. Il gruppo militante ha rilasciato una dichiarazione rivendicando la responsabilità delle esecuzioni e affermando che "al Pakistan mancano solo 20 ore. Se non verranno intrapresi passi concreti verso uno scambio di prigionieri entro questo lasso di tempo, con ogni ora che passa verranno giustiziati altri ostaggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA