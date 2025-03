Il Vietnam estende l'esenzione dal visto per 12 Paesi

Il Governo vietnamita ha approvato la proroga dell'esenzione dal visto per i cittadini di 12 paesi.

Oltre all'Italia, nell'elenco rientrano Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Russia, Giappone, Corea del Sud, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia.

Secondo la normativa, i cittadini di queste nazioni potranno entrare in Vietnam senza visto per un soggiorno temporaneo fino a 45 giorni, indipendentemente dal tipo di passaporto o dal motivo della visita, purché rispettino le condizioni d'ingresso previste dalla legge vietnamita.

L'esenzione sarà valida fino al 14 marzo 2028 e potrà essere ulteriormente prorogata. Riporta la notizia Vietnam News.





