Cina, il capo del Pentagono incita allo scontro ideologico

Il capo del Pentagono Pete Hegseth "incita deliberatamente allo scontro ideologico e amplifica la cosiddetta retorica della minaccia cinese". E' l'accusa del portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian dopo che Hegseth ha detto in un'intervista a Fox News che gli Usa non vogliono la guerra, ma "siamo pronti: chi vuole la pace deve prepararsi alla guerra". Gli Usa "devono smettere di proiettare la mentalità egemonica e vedere le relazioni bilaterali con la lente obsoleta della Guerra Fredda. Che si tratti di guerra tariffaria o commerciale, fredda o calda, non deve essere combattuta e non può essere vinta", ha aggiunto Lin.



